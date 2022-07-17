МЧС предупредило рязанцев о ливне с грозой и градом

В воскресенье днем, 17 июля, в Рязани и области ожидается резкое ухудшение погоды, ливень и гроза. Соответствующее предупреждение опубликовало региональное управление МЧС.

По прогнозам, непогода на территории региона начнется до 15 часов, и сохранится до конца суток. Синоптики предвещают в Рязанской области местами ливневый дождь и грозу. При грозе порывы ветра усилятся до 12-17 метров в секунду, ожидается град.

Рязанцев попросили соблюдать правила безопасности и осторожность:

- Уважаемые рязанцы! Соблюдайте простые правила безопасности: не стойте под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями. По возможности ограничьте время нахождения на улице. На случай отключения электричества в вечернее время держите наготове электрический фонарь, не пользуйтесь для освещения открытым огнем – это опасно и может стать причиной пожара.