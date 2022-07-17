На отдыхающих на Лысой горе под Рязанью напал ротвейлер

В субботу, 16 июля, в рязанском курортном поселке Солотча, рядом с пляжем Лысая гора, на отдыхающую семью напал ротвейлер. Об этом инциденте пишут "Рязанские ведомости".

По данным издания, семья с щенком отдыхала на пляже, но из-за предупреждения от охраны о том, что с животными запрещено находиться в зоне отдыха, перешла немного в сторону.

- Искупавшись, стали уходить, но не через пляж с людьми, чтобы не нарушать правила, а в другую сторону за ангар, где находилась охрана. И тут, из-за угла ангара, из открытого кузова машины на нас выскочил гигантских размеров ротвейлер, - приводит издание слова пострадавшей рязанки.

Сообщается, что непривязанная собака была без намордника и набросилась на отдыхающих. По словам рязанки, животное расцарапало всех и покусало их щенка. Женщина заявляет, что хозяин собаки и якобы он же "хозяин" пляжа не спешил забрать своего питомца, а после всего поспешно уехал, даже не извинившись.

- Мы защищались как могли. Как итог- скрывшийся сразу после инцидента на машине хозяин, не принесший извинений и не предложивший банальной помощи, прокусанная насквозь в нескольких местах лапа нашего питомца, ссадины и царапины на нас. А ведь именно эта охрана должна защищать отдыхающих и в случае необходимости предоставлять первую медицинскую помощь, - рассказала женщина журналистам.