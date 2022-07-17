20-летняя рязанка за рулем Mercedes насмерть сбила пешехода.
В субботу, 16 июля, на Южной окружной в Рязани произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Подробности аварии сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
ДТП произошло около 23:50 на 185-м километре трассы М-5. Сообщается, что за рулем автомобиля Mercedes-Benz была 20-летняя жительница Рязанского района.
По предварительным данным, девушка не успела во время среагировать и сбила мужчину, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. 33-летний рязанец от полученных травм скончался на месте аварии.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.
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