20-летняя рязанка за рулем Mercedes насмерть сбила пешехода.

В субботу, 16 июля, на Южной окружной в Рязани произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Подробности аварии сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

ДТП произошло около 23:50 на 185-м километре трассы М-5. Сообщается, что за рулем автомобиля Mercedes-Benz была 20-летняя жительница Рязанского района.

По предварительным данным, девушка не успела во время среагировать и сбила мужчину, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. 33-летний рязанец от полученных травм скончался на месте аварии.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

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