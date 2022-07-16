В Сельцах под Рязанью отметили 79-летие воссоздания армии польского государства.

В окрестностях Селец, что в Рыбновском районе, отметили 79-летие воссоздания 1-ой дивизии Войска Польского имени Тадеуша Костюшко. Мероприятия прошли на том месте, где раньше располагалось здание штаба дивизии, которое сжег лесной пожар в 2018 году.

Сначала гостям сделали небольшой экскурс в историю, показали образцы вооружения, которое использовали РККА и Войско Польское, а также их противник – фашистская Германия. Затем вспомнили, как воссоздавалась польская армия. Она была создана на рязанской земле в годы Великой Отечественной войны, и 15 июля 1943 года ее солдаты приняли присягу, став союзниками стран антигитлеровской коалиции.

Мероприятия прошли на том месте, где раньше располагалось здание штаба дивизии, которое сжег лесной пожар в 2018 году.

- В той войне Гитлер первым напал на нас, мы сражались, но проиграли. И на русской земле началось возрождение Войска Польского. В него входили и этнические поляки, как давно жившие в СССР, так и оказавшиеся в нем после начала войны. Приятно осознавать, что именно под Рязанью появился еще один союзник в борьбе с фашизмом, вставшим в один ряд с армиями СССР, Великобритании, Франции, США и другими, – сказал руководитель польской общественной исторической организации KURSK Ежи Тыц.

Гостям показали образцы вооружения, которое использовали Красная Армия и Войско Польское.

В состав Войска Польского входили не только поляки. Были вспомогательные подразделения, в которых были и русские. Так, в саперной роте сражался рязанец Николай Петрович Кириллов.

1-я дивизия существует до сих пор, причем принимает в свои ряды почетных членов. В конце официальной части удостоверения вручили нескольким гостям мероприятия, внесших весомый вклад в увековечивание памяти о ней. В их рядах оказался и внук Николая Петровича – тоже Николай, но уже Семенович, Кириллов.

Удостоверения почетных участников вручили нескольким рязанцам.

В следующем году 1-я дивизия отпразднует юбилей образования, и наши польские друзья надеются, что к этому моменту сгоревшее четыре года назад здание штаба будет восстановлено.