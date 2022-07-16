Расследование ДТП с шестью пострадавшими под Рязанью проконтролирует прокуратура

Расследование ДТП под Рязанью с шестью пострадавшими проконтролирует прокуратура.

Массовым ДТП с шестью пострадавшими, среди которых двое маленьких детей, заинтересовалась прокуратура Рязанского района. Она берет под контроль ход расследования дорожного инцидента, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Прокуратурой Рязанского района поставлены на контроль ход и результат проверки причин и обстоятельств случившегося ДТП, - говорится в сообщении.

Жесткая авария с участием трех автомобилей произошла в субботу, 16 июля, на трассе Р-132 «Золотое кольцо». В ДТП поучаствовали LADA Largus, Nissan X-Trail и ВАЗ-2107. В результате травмы различной степени тяжести получили четверо взрослых и двое детей в возрасте полутора и двух лет (читать подробнее).