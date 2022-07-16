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Происшествия16 июля 2022 14:29

Пропавшего вместе с автомобилем рязанца нашли мертвым в другом регионе

Об этом «КП-Рязань» стало известно из собственных источников
Источник:kp.ru
53-летний мужчина, к сожалению, найден мертвым.

53-летний мужчина, к сожалению, найден мертвым.

53-летний мужчина, который 12 июля он уехал на своем автомобиле Lada Priora серебристого цвета из деревни Гайи Милославского района и бесследно исчез, обнаружили мертвым на территории Липецкой области. Как стало известно «КП-Рязань» из собственных источников в правоохранительных структурах, его смерть не носит криминального характера.

Напомним, что поисково-спасательный отряд «Мещера» сообщил о смерти 53-летнего автомобилиста утром в субботу, 16 июля.