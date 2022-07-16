17 июля в Рязанской области не исключены короткие грозовые дожди

Воскресенье, 17 июля, в Рязанской области не обойдется без коротких дождей и гроз. Прогноз погоды на второй выходной день опубликовала пресс-служба регионального МЧС, ссылаясь на данные синоптиков.

Предстоящая ночь на территории региона обещает быть сухой, а вот днем местами не исключены локальные кратковременные дожди в сопровождении гроз. На возможную непогоду отреагирует и западный ветер – при грозе вероятны порывы до 12 – 17 метров в секунду.

Температура воздуха по-прежнему будет соответствовать июльской норме. Перед рассветом прохладные +11…+16, днем при переменной облачности потеплеет до +21…+26 градусов.