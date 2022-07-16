Шесть человек пострадали в результате серьезного ДТП под Рязанью

Три автомобиля столкнулись на трассе под Рязанью.

Серьезное массовое ДТП произошло днем в субботу, 16 июля. На трассе Р-132 «Золотое кольцо» в лоб столкнулись LADA Largus и Nissan X-Trail. В аварии также поучаствовал ВАЗ-2107. Фотографии с места дорожного инцидента «КП-Рязань» прислал очевидец.

Очевидец сообщил, что водитель ВАЗа двигался по своей полосе. Навстречу ему, обгоняя поток машин, ехала LADA. Чтобы уйти от столкновения, водитель «семерки» свернул на обочину. Туда же устремился Largus, зацепил ВАЗ, после чего врезался в автомобиль Nissan, ехавший в потоке машин за «семеркой».

«В лоб» столкнулись LADA Largus и Nissan X-Trail, третьим участником ДТП стал ВАЗ-2107.

В ДТП, LADA и Nissan получили серьезные механические повреждения. Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, по предварительным данным, травмы получили шесть человек, в том числе два пассажира иномарки в возрасте полутора и двух лет.

Иномарка и «Лада» получили серьезные механические повреждения.

В настоящее время на месте работают все экстренные службы. Сотрудники МЧС с помощью гидравлических инструментов извлекли аккумулятор из отечественной машины, чтобы избежать короткого замыкания.

На месте работают все экстренные службы.

Обстоятельства происшествия уточняются.