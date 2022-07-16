Пьяный пенсионер, лишенный водительских прав, устроил массовое ДТП на окраине Рязани

Массовое ДТП на улице Новоселов устроил пьяный пенсионер, лишенный водительских прав.

В Рязани пьяный пенсионер, лишенный водительских прав, сел за руль и устроил массовое ДТП. Дорожный инцидент случился утром в субботу, 16 июля, около дома №42 по улице Новоселов.

В пресс-службе областной Госавтоинспекции рассказали, что 68-летний рязанец на KIA Spectra, по предварительной информации, врезался в стоявший на проезжей части автомобиль ВАЗ-2110 с прицепом. От удара иномарку отбросило на машину, стоявшую в соседней полосе – Renault Megane.

По словам очевидцев, которые в этот момент ехали по улице, в результате ДТП образовалась большая пробка, так как пострадавшие машины заняли почти все полосы и не давали проехать остальным.

В аварии пострадал предполагаемый виновник – водитель KIA. Мужчине оказали медицинскую помощь. По факту инцидента ведется проверка.