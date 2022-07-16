Более 40 поваленных деревьев спилили коммунальщики после урагана в Рязани

Ураган валил деревья во всех районах Рязани.

Городские коммунальщики продолжают ликвидировать последствия двух ураганов, прошедших над Рязанью несколькими днями ранее. В основном рабочие убирают с улиц областного центра поваленные деревья.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, всего Дирекция благоустройства распилила и вывезла 47 упавших зеленых насаждений. Большинство деревьев рухнули в центре Рязани: на улицах Ленина, Затинной, Циолковского, Подгорной, Электрозаводской, 8 Марта, Садовой, Либкнехта, Лево-Лыбедской, Скоморошинской, Новослободской, Петрова и Салтыкова-Щедрина. Работали и на улицах Соборной, проезде Речников, в Торговом городке и Лесопарке.

На окраинах Рязани подбирали упавшие зеленые насаждения на улицах Новоселов, Советской Армии и Зубковой, Пирогова, Магистральной и в парке Гагарина.

По данным мэрии, на переработку вывезли около 80 кубических метров древесных отходов.

Ликвидировать последствия урагана будут и на предстоящей неделе. Планируют отрабатывать заявки горожан с улиц Островского, Гагарина, Шевченко, Крупской, Луговой. Продолжат работы на улицах Пирогова и Затинной.