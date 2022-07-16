Всё, завершились поиски пропавшего в Милославском районе 53-летнего мужчины с автомобилем

Пропавший в Милославском районе 53-летний мужчина погиб.

Завершились поиски бесследно исчезнувшего Игоря Галицина. Пропавший 12 июля в Милославском районе 53-летний водитель автомобиля LADA погиб. Об этом в субботу, 16 июля, сообщил поисково-спасательный отряд «Мещера».

- Найден. Погиб. Приносим соболезнования родным и близким, - прокомментировали поисковики.

Об исчезновении Игоря Галицина, или по другим данным Голицына, стало известно вечером пятницы, 15 июля. Мужчина уехал на своем автомобиле из деревни Гайи Милославского района. Обстоятельства гибели жителя региона не сообщаются.