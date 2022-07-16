Пьяный и без прав водитель KIA улетел в кювет и перевернулся на трассе в Скопинском районе

Водитель KIA угодил в ДТП на трассе в Скопинском районе.

В Скопинском районе пьяный житель Милославского района, лишенный водительских прав, угодил в ДТП. Его KIA Rio вылетела в кювет и перевернулась. Все случилось вечером, 15 июля, на 69 километре автодороги Михайлов – Скопин.

Как рассказали в областной Госавтоинспекции, 36-летний водитель превысил скорость, вследствие чего потерял контроль над машиной, и она на полном ходу съехала с дороги и перевернулась.

Мужчина был пьян и сел за руль без водительских прав.

В аварии мужчина получил травмы, с которыми его госпитализировали. По факту произошедшего ведется проверка и уточняются обстоятельства инцидента.