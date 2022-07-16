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Происшествия16 июля 2022 6:17

Пешеход угодил под колеса иномарки на Восточной окружной дороге в Рязани

С травмами мужчину госпитализировали
Источник:kp.ru
Восточная окружная дорога в момент ДТП была погружена во тьму. Фото: Александр ИВАНОВ | ПУВР.

Восточная окружная дорога в момент ДТП была погружена во тьму. Фото: Александр ИВАНОВ | ПУВР.

На Восточной окружной дороге в Рязани Honda Civic сбила пешехода. Инцидент случился вечером 15 июля, рядом с домом №27 корпус 3 по улице Зубковой. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

По предварительной информации, 36-летний житель областного центра угодил под колеса иномарки, когда переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. За рулем автомобиля был 29-летний водитель.

Отметим, что в момент ДТП на Восточной окружной дороге полностью отсутствовало уличное освещение.

В результате аварии пешеход получил травмы, с которыми его на скорой отвезли в больницу. По факту инцидента областная Госавтоинспекция проводит проверку.