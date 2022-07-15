Рязанская художница Ольга Баскакова: Город – это место для счастья человека

Выставку «Видимость города» можно посетить до конца августа. Вход свободный.

На картинах Ольги – реальные образы, конкретные дома, которые она видит в Рязани и в других городах. Но на многоэтажки она смотрит не под прямым углом, а по диагонали (картина «Вглядываясь в ночь»), иногда даже через сферическую лупу (картина «Дом-шарф» ). Новостройки – источник вдохновения для художницы. Живет она в центре Рязани. Но ей очень нравится бывать в Кальном и любоваться новыми высотками.

На картинах – реальные дома, которые художница видит в Рязани и других городах.

- Окна домов – как глаза человека – красивые и радостные, или тревожные, иногда даже безумные, - делится своими размышлениями со зрителями Ольга Баскакова. – Сумерки символизируют разум человека. В темноте возникают сомнения : правильно ли я поступаю, в какую сторону мне двигаться? Но когда появляется источник света – уличный фонарь, солнечный луч или настольная лампа – эти сомнения рассеиваются и становится ясно в прямом и переносном смысле.

- Считаете ли Вы себя счастливым человеком? – спросили мы у художницы

- Да! – ответила она.

Ольга Баскакова считает себя счастливым человеком.