С 18 июля в Рязани отключат горячую воду по 77 адресам

На 18 июля в Рязани запланированы очередные отключения горячего водоснабжения. Одна часть из них должна продлиться до 22 июля, другая - до 31 июля. Это связано с профилактическими работами МУП «РМПТС» в летний период.

В списке, опубликованном пресс-службой горадминистрации, значатся 77 адресов. Их мы приводим ниже.

Двухнедельными будут отключения в микрорайоне Недостоево - по всей улице Сельских Строителей. Пятидневные затронут отдельные дома на улицах Медицинской, Октябрьской, Энгельса, Станкозаводской, Пирогова, Карла Маркса, Бронной, Дачной, Кудрявцева, Культуры, Магистральной, Молодежной, Молодцова, Новикова-Прибоя.

Список адресов, где отключат ГВС

18 - 22 июля:

- ул. Медицинская, д. 9 корп. 2 (больница №5), д. 9 корп. 4 (больница №5);

- ул. Октябрьская, д. 8 корп. 1 (д/сад №13), д. 5 (ДК «Приокский»), д. 17, д. 31 корп. 2, д. 33, д. 37а, д. 37 корп. 1, д. 37 корп. 2, д. 37 корп. 3;

- ул. Энгельса, д. 4а (д/сад №89), д. 22;

- ул. Станкозаводская, д. 2 корп. 2 (д/сад №104), д. 14 корп. 1, д. 31;

- ул. Пирогова, д. 11 (школа №45);

- ул. Карла Маркса, д. 4 корп. 1 (школа №46), д. 3 корп. 2;

- ул. Бронная, д. 7, д. 13, д. 13 корп. 1, д. 20 корп. 1;

- ул. Дачная, д. 12 корп. 1, д. 14;

- ул. Кудрявцева, д. 50;

- ул. Культуры, д. 8, д. 8а;

- ул. Магистральная, д. 2/1;

- ул. Молодежная, д. 11 корп. 1, д. 21 корп. 1, д. 21 корп. 2;

- ул. Молодцова, д. 11 корп. 2;

- ул. Новикова-Прибоя, д. 20;

18 - 31 июля:

- ул. Сельских Строителей, д. 6 корп. 4 (детская поликлиника №3), д. 2а (д/сад №135), д. 6а (д/сад №151), д. 4а (школа №70), д. 1, д. 1а, д. 1б, д. 1в, д. 1 корп. 3, д. 2, д. 2 корп. 1, д. 3, д. 3а, д. 3в, д. 3г, д. 3д, д. 3е, д. 3ж, д. 3 корп. 1, д. 3 корп. 2, д. 3 корп. 3, д. 3 корп. 4, д. 3 корп. 5, д. 4, д. 4г, д. 4д, д. 4ж, д. 4з, д. 4и, д. 4 корп. 1, д. 4 корп. 2, д. 4 корп. 3, д. 4 корп. 4, д. 5, д. 5а, д. 5б, д. 5в, д. 5 корп. 1, д. 6, д. 6 корп. 1, д. 6 корп. 2, д. 6 корп. 3, д. 6 корп. 4.