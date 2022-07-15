На трассе Рязань – Ряжск жестко столкнулись LADA и KIA Sorento

Отечественная машина получила серьезные механические повреждения.

Серьезное ДТП случилось утром, 15 июля, в Кораблинском районе. На 78 километре трассы Рязань – Ряжск жестко столкнулись LADA Granta и KIA Sorento.

Как рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции, за рулем LADA находился 24-летний житель Ряжска. Управляя автомобилем, он «совершил столкновение» с иномаркой. Судя по фото, от удара внедорожник оказался в кювете, а отечественная легковушка получила серьезные механические повреждения.

От удара иномарка съехала в кювет.

В ДТП пострадали водитель и 24-летняя пассажирка «Лады» – им оказали медицинскую помощь.

Виновника в произошедшем теперь предстоит выяснить полицейским. По факту инцидента ведется проверка.