«Старый город» не имеет отношения к площадке в центре Рязани, где детям запрещают кататься на горке

Кто установил табличку на детском городе на Лыбедском бульваре в Рязани, пока не известно.

Отель «Старый город» не имеет никакого отношения к детской площадке на Лыбедском бульваре, где детям запрещают кататься летом на горках.

«С 2021 года этот детский комплекс передан на баланс администрации города. У нас есть все подтверждающие официальные документы передачи городка. Теперь они должны следить за эксплуатацией объекта», - отметили в отеле.

Ранее в пресс-службе администрации города «КП-Рязань» сообщили, что не имеют отношения к установке таблички, так как детский городок находится в собственности расположенного рядом отеля «Старый город».

В детском городке на Лыбедском бульваре появилась табличка, гласящая, что летом запрещается пользоваться горками. Рязанцы предположили, что детям запретили кататься с горки на Лыбедском бульваре расположенные рядом прокатчики аттракционов, чтобы повысить выручку.

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