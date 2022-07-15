От тревоги до разрушения мозга. Рязанский психотерапевт рассказала, как именно ковид разрушает психику. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Специалисты объяснили, как коронвирус разрушает психику человека. Врач-психотерапевт Светлана Волкова разделила осложнения на три группы:

- поражение центральной нервной системы.

«Есть данные, что коронавирус может размножаться внутри нейронов. Это ведет к воспалению тканей мозга, микроинсультам и лейкоэнцефалопатии - разрушению оболочки нейронов. Такие нарушения являются органическими повреждениями головного мозга и ведут к неврологическим осложнениям», - рассказывает заведующая центром «Антистресс» поликлиники №2 Светлана Волкова.

- психоэмоциональные изменения без органической патологии и анатомических нарушений.

«Изменения проявляются в виде подавленного настроения и тревоги в острой фазе интоксикации либо через несколько месяцев после выздоровления», - уточняет врач-психотерапевт.

По словам специалиста, механизм возникновения депрессии, навязчивых мыслей и действий, а также панических атак и тревожных расстройств не совсем ясен.

«Болезнь прошла, физическое восстановление проходит благоприятно, а человека «накрывает» тревога, тоскливость, отчаяние, нежелание жить и даже параноидные, бредовые симптомы», - говорит врач.

- осложнения у людей, которые не болели коронавирусом, но на них подействовали социально-психологические и экономические факторы, связанные с COVID-19.

«Возникают генерализованные тревожные расстройства, чувство одиночества, подавленность, апатия, страх перед будущим. Во второй половине дня проявляется раздражительность. Специалисты установили, что 50% людей, у кого в семье кто-то болел коронавирусом, страдают от симптомов депрессии. Поэтому задача врача-психотерапевта в таких случаях заключается в психологической реабилитации», - объясняет Светлана Волкова.

Пациентов с симптомами постковидного психо-эмоционального расстройства принимают в поликлинике №2 ежедневно: с 08:00 до 13:00 кроме выходных.

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