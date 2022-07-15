Из-за катастрофы с холодной водой в Спасске-Рязанском собралась комиссия по ЧС.

14 июля в городе Спасск-Рязанский состоялось внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Причина — катастрофическая ситуация с холодным водоснабжением. Протокол заседания обнародовал глава районной администрации, председатель комиссии Игорь Тишин.

Серия аварийных отключений ХВС в Спасск-Рязанском произошла с 11 по 14 июля 2022 года. В протоколе говорится, что в прокуратуру Спасского района направлено обращение о принятии мер прокурорского реагирования по этому поводу.

Так, 11 июля из-за прорыва трубы, который не могли устранить целые сутки, остались без воды дома на улицах Красноармейская, Высоковольтная, Строителей и на Рязанском шоссе. 12 июля прорвало водопровод на улице Советской, и в зону отключений попал уже весь город - 2348 дома. Только поздним вечером водоснабжение восстановили, но уже в 6:30 13 июля случилась новая авария с теми же последствиями. Спустя 10 часов работы завершились, но очень скоро ХВС вновь было нарушено.

Одно из решений районной комиссии - рекомендовать объявить выговор главе администрации Спасск-Рязанского городского поселения Владимиру Лебину. Его обвинили в «неисполнении должностных полномочий и отсутствии контроля ситуации».

Водоснабжающей организации ООО «Стройдеталь» комиссия, по словам Тишина, рекомендовала «внести предложения по реконструкции водопроводной сети с указанием проблемных участков и возможных местах прокладки новых труб».