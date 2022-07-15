Из-за капремонта теплосети ограничат движение по Первомайскому проспекту в Рязани

В ближайшие выходные в Рязани ограничат движение по Первомайскому проспекту в сторону Московского шоссе. Об этом информирует пресс-служба городской мэрии. Неудобства для водителей связаны с капитальным ремонтом теплосетей на Малом шоссе.

Часть проезжей части около дома №70/1 перекроют уже в 22.00 пятницы, 15 июля. Будут закрыты две полосы дороги. Место проведения работ огородят и поставят предупреждающие знаки.

- Администрация города обращается к автомобилистам с просьбой учитывать эту информацию при планировании своего маршрута, - говорится в объявлении.

Возобновить автомобильное движение планируют к шести часам утра в понедельник, 18 июля.