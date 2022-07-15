Прокуратура требует заменить условный срок экс-чиновника Попкова на реальный

Прокуратура обжаловала приговор бывшему спортивному чиновнику Виктору Попкову. По трем эпизодам преступлений, подпадающих под статью 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), Советский районный суд Рязани назначил ему 3,5 года лишения свободы условно. Также Попкова обязали выплатить 400 тыс. рублей в качестве штрафа.

В 2000-х Попков возглавлял областной комитет по физической культуре и спорту - аналог нынешнего министерства. Затем чиновника поставили управлять Центром спортивной подготовки, где он проворачивал свои аферы: заключал договоры на поставку инвентаря, которые фактически не поставлялись, а деньги присваивал . Ущерб бюджету в 3 млн рублей взыскивается отдельно — в рамках гражданского иска.

Прокуратура требует заменить условный срок Попкова на реальный - 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.