До +27 градусов прогреется воздух в Рязанской области 16 июля

В субботу, 16 июля, погода в Рязанской области не преподнесет неприятных сюрпризов в виде урагана, града или ливня. Оптимистичным прогнозом на предстоящие сутки делятся пресс-служба регионального МЧС и синоптики.

Ожидается переменная облачность с локальными короткими и несильными дождями в отдельных уголках области. Ветер юго-западный, не выше 4 – 9 метров в секунду. Атмосферное давление 747 мм ртутного столба.

Что же касается температуры, то она вполне будет укладываться в климатическую норму. Ночи прохладные – под утро +10…+15, днем солнце прогреет воздух до +22…+27 градусов.