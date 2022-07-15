Полиция разыскивает педофила, надругавшегося над ребенком в центре Рязани

Всех, кто узнал этого мужчину, просят обратиться в полицию. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным ведомства, преступление было совершено 4 июня 2021 года около 13 часов 20 минут в центре Рязани рядом с домом №55 по улице Ленина.

Расследованием уголовного дела занимается МСО по Московскому району областного центра. Следователями проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление личности педофила и его задержание.

Всех, кто узнал подозреваемого, просят сообщить о нем в правоохранительные органы

по телефонам: 02 (102) или +7 (910) 906-11-41.