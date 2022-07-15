С начала 2022 года мошенники украли со счетов рязанцев более 87 миллионов рублей

С начала года рязанцев обманули на более чем 87 миллионов рублей. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

С начала 2022 года телефонные мошенники украли с банковских счетов доверчивых рязанцев более 87 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным полиции, за прошедшие месяцы было зарегистрировано 180 фактов дистанционного мошенничества.

Наиболее распространенными схемами отъема средств по-прежнему остаются:

- введение в заблуждение под предлогом покупки товара через объявление в интернете, либо желания воспользоваться оказываемой услугой;

- смс-сообщение или звонок от имени банка с информацией о блокировке карт, счетов или заявки на оформление кредита;

- требование выкупа или взятки за якобы освобождение из отделения полиции знакомого или родственника, совершившего то или иное преступление.

Также в последнее время появились новые формы обмана о которых «КП-Рязань» рассказал начальник отдела Управления уголовного розыска УМВД по Рязанской области Алексей Трухачев (читать подробнее).