В Рязанской области бесследно пропал 56-летний мужчина

Всех, кто знает о местонахождении мужчины, просят откликнуться.

В пятницу, 15 июля, поисково-спасательный отряд «Мещера» опубликовал информацию о поиске 56-летнего жителя Милославского района Рязанской области Юрия Ивановича Маслова.

Местонахождение мужчины не известно с 15 мая.

Его приметы: рост 175-180 см., худощавого телосложения, волосы седые короткие, глаза серые.

Одет пропавший был: в черные брюки, серую ветровку, черную кепку и черные ботинки.

Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просят позвонить по телефонам: +7 (920) 980-21-71, +7 (4912) 51-21-71 или 112.