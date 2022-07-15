Ограбивший торговую палатку рязанец предстанет перед судом

Следователи ОВД по Московскому району Рязани завершили расследование разбойного нападения на торговую палатку на улице Октябрьской. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В апреле 26-летний рязанец напал на продавца с использованием газового баллончика. Он попытался заставить женщину выйти на улицу, а когда это не удалось, схватил ее через окошко и потребовал деньги. Продавщица отдала злоумышленнику выручку - 6 800 рублей.

Вскоре сотрудникам уголовного розыска удалось выяснить, что к преступлению причастен ранее судимый за а кражи, грабежи и разбойные нападения рязанец. Его разыскали и задержали.

Теперь же уголовное дело, возбужденное против молодого человека, передано для рассмотрения в суд. Сам он находится под стражей.