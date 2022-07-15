Полиция ищет очевидцев двух смертельных ДТП, произошедших в Рязанской области

Первое ДТП произошло в октябре 2021 года в Чучкове. Второе – в мае 2022 года в Сапожке.

Рязанские полицейские вновь обратились к жителям региона с просьбой помочь в установлении обстоятельств ДТП. В этот раз правоохранители ищут свидетелей двух смертельных аварий, произошедших в поселках Чучково и Сапожок.

Первый трагический инцидент произошел 10 октября 2021 года. Около дома №11 по улице Совхозной райцентра Чучково столкнулись скутер и ВАЗ-2110. В ДТП погибли два человека: водитель и пассажирка двухколесного транспорта. По предварительной версии, водитель скутера не убедился в безопасности маневра при повороте налево. Однако у родственников погибших другая версия – якобы легковушка в момент столкновения была на встречной полосе.

Вторая смертельная авария случилась 29 мая в Сапожке около дома №55 по улице Большая Дорога. 30-летний водитель Audi A4 превысил скорость, вследствие чего не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в бетонное ограждение. В ДТП погиб 27-летний пассажир автомобиля.

Всех, кто что-либо видел или располагает любой информацией, просят обращаться в Отдел №4 Следственной части Следственного управления УМВД России по Рязанской области по адресу: город Рязань, улица Фирсова, дом 12, корпус 1 или по телефону: 8 (4912) 44-46-08.