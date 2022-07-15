Глава минспорта сообщил о строительстве 50-метрового бассейна в Рязани

Министр физической культуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов сообщил о грядущем строительстве 50-метрового плавательного бассейна в Рязани.

Министр физической культуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов сообщил о грядущем строительстве 50-метрового плавательного бассейна в Рязани. Информация адресовалась президенту Всероссийской федерации плавания Владимиру Сальникову.

«Объект нужен региону. Он позволит готовить наилучшим образом юных пловцов для всероссийских стартов, а также самим принимать крупные соревнования», - сказал Фролов.

КП-Рязань ранее сообщала, что проект для 50-метрового бассейна разработают за 10,4 млн рублей. По информации с сайта госзакупок, контракт заключен с ООО «Рязаньпроект».

Исполнитель будет отталкиваться от проекта физкультурно-оздоровительного комплекса в пензенском селе Засечном. Определен и участок под строительство - возле лицея №52, в границах улиц Молодцова, Космонавтов и Бирюзова.