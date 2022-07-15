В Скопине водитель Volkswagen не успел затормозить и въехал в «ГАЗель».

В Скопине водитель иномарки спровоцировал ДТП с «ГАЗелью». Все произошло в четверг, 14 июля, около 18.00 у дома №9 по улице Карла Маркса. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

По предварительной информации, 37-летний житель Скопинского района, управляя автомобилем Volkswagen Passat, не рассчитал скорость и дистанцию, вследствие чего не успел затормозить и врезался в ехавший впереди ГАЗ 2824 DJ.

В результате аварии травмы получила 61-летняя пассажирка иномарки. Женщине оказали медицинскую помощь. Водители обеих машин не пострадали.

По факту дорожного инцидента областная Госавтоинспекция проводит проверку.

В целом, за минувшие сутки на дорогах региона зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых травмировались два человека.