Сроки сдачи онкодиспансера в Рязани очень близки к срыву – не хватает оборудования. Фото: правительство Рязанской области.

Сроки введения онкологического диспансера будут сорваны. Такую вероятность высказали врио губернатора Рязанской области Павел Малков и депутат Госдумы РФ Андрей Макаров.

По словам Макарова, региону выделили огромные деньги из федерального бюджета под задачу – обеспечить людей с онкологическими проблемами самой квалифицированной помощью.

«К сожалению, сегодня эта задача находится под угрозой срыва», - сказал депутат.

«Некоторую обеспокоенность» ситуация вокруг онкодиспансера вызывает и у Малкова: не все оборудование поставили в медучреждение, даже не все контракты еще заключили.

«В этой ситуации надо разбираться. С одной стороны, есть вопросы к организации всей системы здравоохранения Рязанской области. По этому поводу сейчас принимаются определенные кадровые решения. С другой стороны, надо обеспечить контроль и исполнение срока запуска онкологического диспансера», - процитировали «РВ» врио губернатора.

В конце марта 2022 года тогдашний губернатор Николай Любимов заверил, что несмотря на риски, связанные с санкциями, строительство онкологического диспансера в Рязани идет оперативно и качественно. По его словам, основные виды высокотехнологичного оборудования – самого мощного и дорогого, уже законтрактованы.

А 31 мая строящийся лечебный корпус онкодиспансера посетили Малков с Макаровым. Тогда стало известно, что объект готов на 85%, 300 человек работают в две смены. Еще тогда депутата не удовлетворили темпы закупки и поставки оборудования.

В 2019 году стало известно, что за три года Рязанская область получит 4,7 млрд рублей на строительство главного корпуса онкологического диспансера. Строить его начали в 2020 году, а обещали завершить строительство в конце сентября 2022 года, с опережением графика на четыре месяца.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!