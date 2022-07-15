Квартиры для детей-сирот в Рязани подорожали на 30%

Двухкомнатная квартира в Соколовке и две однокомнатных в Агропроме передаются в муниципальную собственность.

В 2022 году стоимость квартир, которые мэрия Рязани закупает для сирот, выросла почти на 30%. Об этом сообщает пресс-служба администрации. Если ранее начальная цена тендеров не превышала 1,9 млн рублей, то теперь она составляет не менее 2,6 млн.

В четверг, 14 июля, несколько приобретенных квартир осмотрела глава администрации Елена Сорокина. Одну двухкомнатную квартиру чиновники приобрели в поселке Соколовка, на улице 1-й Прудной. Помимо косметического ремонта, там заменили систему отопления и электрику, а также оборудовали гардеробную.

Во всех квартирах свежий косметический ремонт, заменены коммуникации и электрика.

В муниципальную собственность переходят и две однокомнатных квартиры в Агропроме, на улице Загородной. Они также полностью отремонтированы, более того, в одной из них осталась мебель от предыдущего владельца, которую может оставить себе новосел.

- Дети-сироты особенно нуждаются в нашей поддержке. Обеспечивая молодых рязанцев комфортным жильем, мы даем старт для начала их самостоятельной взрослой жизни, - цитирует слова Елены Сорокиной пресс-служба мэрии.

Оборудованная кухня в одной из квартир.

Всего городские власти закупили для сирот 34 квартиры, по еще 20 лотам в настоящее время идут торги.

Ранее Елена Сорокина обратилась за помощью к рязанцам, чтобы купить квартиры детям-сиротам. Она заверила, что всем желающим мэрия окажет помощь в ремонте и выходе на торги (читать подробнее).