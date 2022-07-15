В Рязани состоялась приемка четырех дорог после ремонта

Комиссия приняла ремонт Солотчинского шоссе на стыке с улицей Есенина.

14 июля в Рязани состоялась комиссионная приемка после ремонта дорожных участков на улицах Кольцова, Коломенской, Белякова и на Солотчинском шоссе. Пресс-служба горадминистрации сообщает, что наряду с чиновниками управления и Дирекции благоустройства качество работ оценивали представители общественности.

На улице Кольцова ремонт проезжей части и съездов выполнен на участке протяженностью 215 метров. Между домом №2 на Солотчинском шоссе и домом №1 по Окскому проезду заменили 527 метров покрытия, пишет мэрия. Также асфальт перестилали на улицах Коломенской и Белякова.

«В ходе приемки выявлены незначительные недочеты, которые подрядчик устранит в 7-дневный срок», - заявили по итогам проверки в горадминистрации.