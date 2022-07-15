В Рязанской области впервые окольцевали диких аистят

Семья диких аистов, поселившихся на территории рязанского центра реинтродукции белого аиста, вывела в 2022 году пятерых птенцов. Младший отличался от братьев и сестер маленьким ростом и низкой жизнеспособностью, что в недавнем прошлом привело к его выпадению из гнезда. Оставшихся птенцов решили проверить на наличие заболеваний. Взятые анализы покажут, есть ли у пернатых подростков грибы, вирусы и бактерии.

Заодно проверили нелетных родителей из Рязанского Дома Белых Аистов – Гошу и Руслану. У них в этом году тоже четверо птенцов. Это уже третье потомство, которое дает пара. У молодняка также были взяты анализы на определение пола, результаты ожидаются со дня на день. Исследования же на наличие заболеваний показали, что все птенцы здоровы.

Работы по забору анализов у выводка дикой аистиной пары орнитологи проводили на высоте. Для этого к опоре, на которой находится гнездо, подогнали вышку. Процедуру птицы перенесли спокойно, притворившись мертвыми. Это их естественная реакция, так как человека они видят впервые, пояснил рязанский орнитолог Антон Барановский. Дети Гоши и Русланы, когда анализы брали у них, вели себя несколько иначе. Сначала они пробовали клевать ученых, но потом природный инстинкт возобладал и птицы успокоились.

После проведения необходимых манипуляций вышку от гнезда диких аистов отогнали, и родители спокойно вернулись к своим отпрыскам. Взятый у птенцов биоматериал направили в московскую лабораторию. Через пару недель станет известно, какого пола аистята.