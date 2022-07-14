Рязанцев 15 июля и в последующие дни ждет некоторое похолодание

В пятницу, 15 июля, в Рязани и области ожидается переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, гроза, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов. Днем преимущественно без осадков.

Ветер в пятницу будет западный, порывами до десяти метров в секунду, при грозе порывы могут достигать 17 метров в секунду.

Температура воздуха по Рязанской области ночью +11… +16 градусов, днем +22… +27 градусов.

По данным специалистов центра «Фобос», в ближайшие дни температура воздуха в Рязани не будет подниматься выше 24 градусов, это, к слову, касается и 15 июля – 24 от «Фобоса» против 27 от рязанских синоптиков. А, например, в следующий понедельник прогнозируется лишь +20 с небольшим дождем.

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