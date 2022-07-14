Мощный ветер сорвал с многоэтажки в центре Рязани огромную конструкцию вентиляции

Днем 14 июля мощный ветер сорвал с новой многоэтажки, расположенной на улице Введенской, конструкцию вентиляционной системы. Видео появилось в паблике в RZN_Life. Рухнули элементы вентиляции прямо на детскую площадку. К счастью, во дворе дома никого из людей не было.
Сами местные жители предупреждают друг друга в чатах и группах своего ЖК:
«Будьте осторожны во время урагана, находясь в нашем дворе!»
Ранее сообщалось, что порывистый ветер повалил в Рязани деревья на многих улицах города (читать подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!