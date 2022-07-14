Мощный ветер сорвал с многоэтажки в центре Рязани огромную конструкцию вентиляции

Днем 14 июля мощный ветер сорвал с новой многоэтажки, расположенной на улице Введенской, конструкцию вентиляционной системы. Видео появилось в паблике в RZN_Life. Рухнули элементы вентиляции прямо на детскую площадку. К счастью, во дворе дома никого из людей не было.

Сами местные жители предупреждают друг друга в чатах и группах своего ЖК:

«Будьте осторожны во время урагана, находясь в нашем дворе!»

Ранее сообщалось, что порывистый ветер повалил в Рязани деревья на многих улицах города (читать подробнее).

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