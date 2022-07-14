Автор арт-объекта «Лицо» в рязанском пруду объяснил свою задумку

Скульптура около Дашковского рынка будет плавать до наступления холодов. Автор фото: Юрий Мистрюков.

Автор и создатель художественной работы, которая удивила многих рязанцев 13 июля в пруду в рязанском микрорайоне Дашково-Песочня, рассказал «КП-Рязань» о процессе ее создания.

Рязанский художник и скульптор Юрий Мистрюков известен в городе своими регулярными выставками, участием в различных фестивалях, в том числе ледовых скульптур, и другими работами. Этим летом Юрий удивил рязанцев, спустив на воду огромную плавающую скульптуру в виде лица.

- Объект изготовлен из пенопласта и покрыт защитным слоем из стеклоткани. Два года назад мы сделали пробный спуск на воду, после чего доработали скульптуру. Теперь эта работа будет плавать до наступления холодов, - рассказал Юрий. - Называется она «Лето», и посвящается теплым дням, когда можно купаться и загорать.

Он рассказал, что при создании работы ему помогали друзья, а на ее изготовление и доработку ушло несколько месяцев. В основном скульптор использовал электропилу, как и при работе с ледовой скульптурой. Много сил у автора ушло на создание защитного слоя для своей работы.