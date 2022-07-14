Днем 14 июля мощный ветер вновь повалил деревья на улицах Рязани.

Днем 14 июля в Рязани прошел ливень с сильным ветром, порывы которого достигали 18 метров в секунду. Сразу после непогоды в единую диспетчерскую службу поступило 12 обращений по поврежденным деревьям.

«Спасатели ГОЧС уже отработали заявки по адресам: улица 9-я Линия, 10 и Мервинская, 2б. Все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме. Отключений электроэнергии не было», - сообщила глава администрация Рязани Елена Сорокина.

Как прогнозируют синоптики, до конца дня 14 июля ожидаются кратковременные ливни, возможна гроза.

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