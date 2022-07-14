Умер начальник сасовского отделения РЭСК Олег Сенин

14 июля в Сасове Рязанской области похоронили начальника местного отделения ПАО «РЭСК» Олега Сенина.

14 июля в Сасове Рязанской области похоронили начальника местного отделения ПАО «РЭСК» Олега Сенина. Печальную новость на личной странице в соцсетях сообщила глава городской администрации Евгения Рубцова.

Олег Сенин приехал из соседнего райцентра — поселка Пителино, где начинал работать в энергетической отрасли. Сасовской энергосбытовой компанией руководил последние 12 лет.

«Под руководством Олега Владимировича находился отдел реализации и 6 участков отделения в разных муниципалитетах. Он выполнял огромный объем работы, оставаясь при этом очень внимательным, чутким и отзывчивым человеком», - написала Рубцова об усопшем.

Также чиновница выразила соболезнования родным и близким Олега Сенина.

Днем ранее в городе Сасово состоялись похороны Сергея Ферапонтова, погибшего в ходе боевых действий на территории Украины (подробнее).