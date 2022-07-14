Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 июля 2022 13:57

Рязанский автолюбитель предложил объезд пробки на Северной окружной

Дорогу-дублер он «проложил» по пойменным лугам
Источник:kp.ru
Схема "нового объезда" от Алексея.

Схема "нового объезда" от Алексея.

Рязанец Алексей Коновалов в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Подслушано у водителей Рязани» предложил альтернативную дорогу, для объезда пробки на Северной окружной дороге. Напомним, что на последней началась масштабная реконструкция.

Алексей говорит:

- Проехал по полю в Борки из Канищево. От Молодцова 12 минут до Борок.

При этом автолюбителей сообщает, что можно проехать по пойменному лугу на любой машине. есть определенные проблемные места, но они преодолимы.

В комментариях к посту подписчики высказали мнение, что в скором времени и на этой дороге образуется автомобильный затор.