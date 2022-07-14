За изнасилование 14-летней девочки рязанскому педофилу дали 14 лет

Суд приговорил рязанца за изнасилование 14-летней девочки к 14 годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Доказано, что на протяжении нескольких месяцев осужденный, являясь другом семьи, совершал преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

«Узнав о противоправных действиях в отношении своего ребенка, родители девочки обратились в правоохранительные органы», - рассказали в СК.

Отбывать наказание 49-летний педофил будет в колонии строгого режима.