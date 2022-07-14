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Происшествия14 июля 2022 13:32

За изнасилование 14-летней девочки рязанскому педофилу дали 14 лет

49-летний мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима
Источник:kp.ru

Суд приговорил рязанца за изнасилование 14-летней девочки к 14 годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Доказано, что на протяжении нескольких месяцев осужденный, являясь другом семьи, совершал преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

«Узнав о противоправных действиях в отношении своего ребенка, родители девочки обратились в правоохранительные органы», - рассказали в СК.

Отбывать наказание 49-летний педофил будет в колонии строгого режима.