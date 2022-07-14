В Старожиловском районе отремонтируют более 2 км ряжской трассы

В 2022 году отремонтируют участок трассы Рязань - Ряжск между поворотом на село Истье и остановкой транспорта в селе Акулово.
В Старожиловском районе в 2022 году отремонтируют более 2 км трассы Рязань - Ряжск - Александро-Невский. Завершить работы планируется не позднее 30 октября 2022 года, говорится в описании объекта на сайте Дирекции дорог Рязанской области.
Речь идет об участке между поворотом на село Истье и остановкой транспорта в селе Акулово.
«Согласно проекту на участке ремонта выполнят фрезерование старого дорожного покрытия, уложат 2 слоя асфальтобетона, укрепят обочины, установят новые дорожные знаки и нанесут разметку», - рассказали об объекте в региональном минтрансе.
Контракт заключен с АО «Рязаньавтодор» на сумму 63,5 млн рублей.
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