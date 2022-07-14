Полицейские обнаружили в теплице в Солотче кусты сортовой конопли

Часть запрещенных растений росла в теплице. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

На территории частного домовладения в Солотче полицейские обнаружили плантацию сортовой конопли. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Всего было изъято 63 куста наркосодержащих растений часть из которых росла в теплице. В доме, расположенном на участке, сотрудники антинаркотического подразделения обнаружили две картонных коробки с 2,5 килограммами марихуаны.

Установлено, что к растениям имеет отношение 59-летний рязанец.

«Мужчина, употребляющий наркотики, регулярно посещал Солотчу, где проживает его близкая родственница, и там развернул незаконную деятельность», - рассказали в УМВД.

Возбуждено уголовное дело.