На Сельских Строителей отменят парковку для безопасности рязанцев

С 10 августа у дома №6 по улице Сельских Строителей в микрорайоне Недостоево запретят парковку транспорта, сообщает пресс-служба администрации Рязани.
По информации властей, сделано это будет для «обеспечения безопасности дорожного движения» и беспрепятственных разворотных маневров общественного транспорта в районе остановки «Недостоево».
Для этого на указанном участке установят дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».
Власти Рязани просят всех автовладельцев принять эту информацию к сведению.
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