На Сельских Строителей отменят парковку для безопасности рязанцев

С 10 августа у дома №6 по улице Сельских Строителей в микрорайоне Недостоево запретят парковку транспорта, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

По информации властей, сделано это будет для «обеспечения безопасности дорожного движения» и беспрепятственных разворотных маневров общественного транспорта в районе остановки «Недостоево».

Для этого на указанном участке установят дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».

Власти Рязани просят всех автовладельцев принять эту информацию к сведению.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!