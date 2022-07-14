На улице Есенина в Рязани стая собак повредила автомобиль, пытаясь добраться до кота

Собаки поцарапали капот и автомобильный номер, разорвали тормозные шланги и провода.

В Рязани стая бродячих собак повредила припаркованный автомобиль, пытаясь добраться до кота, который прятался под капотом. Об этом сообщает телерадиокомпания «Ока». Инцидент случился рано утром на улице Есенина.

Владельца машины разбудил лай, но мужчина не придал ему значения. Масштабы бедствия водитель осознал, когда позже спустился во двор. Собаки к этому времени уже исчезли, оставив поврежденную иномарку – они поцарапали капот, погрызли номер и рамку, разорвали тормозные шланги и электропровода.

- Каков урон, я не могу вам сказать. Один датчик, который оторвали, я звонил в сервис – 19 тысяч. Тут их с обеих сторон два, - сообщил журналистам хозяин машины Юрий Ананьин.

Кот, к счастью, не пострадал. А вот автомобилю, скорее всего, потребуется дорогостоящий ремонт.