У причала в Лесопарке открыли киоск Хлебозавода №3 с напитками и мороженым

12 июля у причала в Лесопарке открыли торговый киоск Хлебозавода №3, сообщает администрация Рязани.

Прямо на берегу Оки теперь торгуют кондитерскими и хлебобулочными изделиями, хлебом, а также прохладительными напитками, чаем, кофе и мороженым.

«Для отдыха и приятного времяпровождения рязанцев и гостей города рядом с торговой точкой расположили уютные столики с видом на Оку», - говорится в сообщении.

Работает киоск каждый день с 11:00 до 20:00.

«Это то самое место, где вы сможете после приятной прогулки отдохнуть и вкусно подкрепиться», - заверило рязанцев предприятие.

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