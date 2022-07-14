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Происшествия14 июля 2022 11:44

В поселке Старожилово женщина напала на своего сожителя с ножом

Добить мужчину не позволили соседи, вмешавшиеся в конфликт
Источник:kp.ru

Следователи завершили работу над уголовным делом, возбужденным против жительницы поселка Старожилово, напавшей на своего сожителя с ножом. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, 22 апреля во время пьяной ссоры 46-летняя женщина схватила нож и ударила им мужчину. Доделать задуманное до конца ей помешали соседи, вмешавшиеся в конфликт.

Потерпевшему оказана необходимая медицинская помощь.

Уголовное дело по статье «Покушение на убийство» передано для рассмотрения в районный суд.