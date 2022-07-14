В поселке Старожилово женщина напала на своего сожителя с ножом

Следователи завершили работу над уголовным делом, возбужденным против жительницы поселка Старожилово, напавшей на своего сожителя с ножом. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
По версии следствия, 22 апреля во время пьяной ссоры 46-летняя женщина схватила нож и ударила им мужчину. Доделать задуманное до конца ей помешали соседи, вмешавшиеся в конфликт.
Потерпевшему оказана необходимая медицинская помощь.
Уголовное дело по статье «Покушение на убийство» передано для рассмотрения в районный суд.