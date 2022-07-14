Врио Губернатора Рязанской области Павел Малков обсудил проблемные темы с жителями Шиловского района

Павел Малков оценил перспективы развития промышленного парка "Карандаш".

В среду, 13 июня, Шиловский район с рабочей поездкой посетил врио губернатора Рязанской области Павел Малков. В ряде мероприятий и встреч принял также участие спикер регионального парламента Аркадий Фомин.

Во время общения с местными депутатами и представителями общественности Павел Викторович ответил на все злободневные вопросы. Многие из них касались состояния дорог. В частности, интересовали сроки ремонта автодороги Полтавка – Аделино – Мелехово, по которой проходит маршрут школьного автобуса. В общей сложности в этих населенных пункта живут более 600 человек.

Глава региона сообщил, что уже в этом сезоне дорогу отремонтируют картами.

Ряд вопросов касался нехватики молодых квалифицированных кадров в районе. Здесь Павел Викторович подчеркнул, что привлечение специалистов – это совместная системная работа муниципалитетов, работодателей и учебных заведений. Необходимо создавать привлекательные для молодежи условия, и тогда люди потянутся.

В рамках визита в поселок Лесной Павел Малков побывал в промышленном парке «Карандаш». Здесь работает ООО «Графика», ставшее первым резидентом промышленного парка и выпускающее разнообразную школьную продукцию. На производстве занято 158 человек. Врио губернатора высоко оценил работу, отметив востребованность лесновской продукции – производство работает круглосуточно!

Отметим, что в этом году в промпарк зайдут еще два резидента, общие вложения которых составят более 100 миллионов рублей.

Спикер регионального парламента Аркадий Фомин поблагодарил врио губернатора за внимание к Шиловскому району и совместную конструктивную работу:

- Здесь, на месте, нам удалось обсудить целый ряд значимых вопросов, которые действительно волнуют людей. Мы должны, в первую очередь, отвечать на запросы наших граждан, а это невозможно без прямого открытого диалога. Для нас очень важно, что у главы региона есть понимание проблем и, самое главное, есть комплексное видение их решения, – подчеркнул председатель областной Думы.