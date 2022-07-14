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Политика14 июля 2022 11:35

Бывшего вице-губернатора Рязанской области уволили за то, что забыл закрыть дверь

Михаил Семенов оспорит свое увольнение из рязанского правительства в кассационном суде
Источник:kp.ru
Забывчивость стоила Семенову должности. Фото: пресс-служба правительства Рязанской области.

Забывчивость стоила Семенову должности. Фото: пресс-служба правительства Рязанской области.

Бывший вице-губернатор Рязанской области Михаил Семенов оспорит свое увольнение в кассационном суде. Заседание по делу экс-чиновника назначено на 10 августа.

Напомним, поводом для увольнения второго лица региона послужило нарушение правил обращения с гостайной. Причем, бывший чиновник уже проиграл две инстанции, но решил доказать свою правоту вновь.

В интервью ИА Regnum Семенов заявил, что нарушение гостайны заключалось в том, что он не закрыл дверь в комнату отдыха в своем кабинете.

Незадолго до увольнения в октябре 2021 года в СМИ появилась информация, что Семенов убил на незаконной охоте двух лосей. При этом он сам этот факт отрицал, утверждая, что в момент убийства животных находился дома.

Любопытно, что никаких обвинений за незаконную охоту бывшему вице-губернатору предъявлено не было.