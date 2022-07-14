«Наш двор – зона отчуждения». В Рязани на улице Новаторов установили лавочки без сидений и засыпали дорогу старым асфальтом

Лавочки больше напоминают арт-объект.

В Рязани около девятиэтажного дома №1/4 по улице Новаторов установили «футуристичные» лавочки без сидений и засыпали дорогу старой асфальтовой крошкой, по которой невозможно передвигаться. Об этом «КП-Рязань» рассказали местные жители.

Работы по «благоустройству» во дворе дома проводили 13 июля. Вернувшись после работы домой, жители остались в недоумении: кто и для чего испортил им дорогу?:

- Наша дорога около подъездов капитально не ремонтировалась лет 20, только иногда ямы засыпали старым асфальтом. Наш двор – зона отчуждения. Мы много раз обращались и в свою управляющую компанию, и в администрацию города с просьбой провести ремонт, но безрезультатно. Никто не берет ответственность за эту дорогу. После того, как наш двор посетил Павел Малков, дело сдвинулось с мертвой точки, но мы не ожидали, что ремонт будет таким. Женщины с коляской не могут пройти по этим кочкам, которые рассыпаются под ногами. Мы все спотыкаемся, падаем. Приглашаем главу региона посмотреть, как у нас ремонтируют дворы.

«КП-Рязань» обратилась за комментарием в УК «Ирбис».

- Дорогу ремонтируем мы, - признались нам в диспетчерской. – Пока засыпали крошкой, но будем закатывать. Сроки пока назвать не можем.

Директор УК «Ирбис» Игорь Квашнин рассказал, что еще весной на общедомовом собрании с участием председателя совета дома было принято решение о ремонте дворового проезда именно таким способом – асфальтовой крошкой.

- Завтра приедет каток и все прикатает, по дороге можно будет спокойно передвигаться. Хотя и сейчас тоже по ней можно ходить. Мы все сделаем в кратчайшие сроки, - заверил он нас.

Что касается лавочек без сидений, в УК отметили, что заявок по этому вопросу от жителей не поступало:

- Для решения вопроса нужно, чтобы жители сделали заявку, и тогда мы ее отработаем.

Жители не могут ходить по новой дороге.