Более 40 килограммов мяса сомнительного качества обнаружили в Рязани

В Рязани торговали мясом неизвестного происхождения. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Рязани индивидуальный предприниматель спокойно торговала мясом без каких-либо документов. Почти 40 килограммов сомнительной продукции у женщины обнаружили сотрудники Рязанской транспортной прокуратуры и регионального Россельхознадзора.

С проверкой к продавцу надзорные ведомства пришли в январе 2022 года. В холодильниках и на витрине лежало мясо неизвестного происхождения. На продукции не было ни маркировки, ни информации о производителе и поставщике. Неизвестны были место и дата изготовления, а также срок годности. Отсутствовали и необходимые документы, подтверждающие безопасность мяса. Все 40 килограммов обезличенной продукции у предпринимательницы изъяли.

Помимо наличия подозрительного товара, у специалистов возникли претензии и к условиям его хранения. Женщина не смогла документально подтвердить, при какой температуре хранится мясо, проводилась ли мойка и дезинфекция оборудования, инвентаря и помещений.

По результатам проверки Рязанская транспортная прокуратура возбудила административное дело по части 1 статьи 14.43 КоАП России. Управление Россельхознадзора оштрафовало даму на 20 тысяч рублей.

Однако предприниматель не согласилась с наказанием и обжаловала его в Арбитражном суде, однако тот оставил жалобу без удовлетворения.